Dode walvis uit sluis Terneuzen gehaald

Volgens SOS Dolfijn zullen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Naturalis het dode dier onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen. Het vermoeden bestaat dat het dier op zee door een schip is aangevaren en vervolgens tot in Terneuzen op het onderste deel van de boeg is blijven hangen. Het zou gaan om het schip Muharrem Dadayli, dat nu een eind verderop in de Terneuzense haven ligt afgemeerd.

‘Een bijzondere klus’

De walvis werd aangetroffen in de Westbuitenhaven bij Terneuzen, aldus Leendert Muller van Multraship. De Combinatie Multraship Martens, waar het Zeeuwse sleepbedrijf dus deel van uitmaakt, heeft in opdracht van Rijkswaterstaat het zeezoogdier daar opgevist. Van daar uit werd de walvis op de kant getakeld op de Goese Kade. ,,Het was een bijzondere klus”, aldus Muller. ,,In elk geval niet iets wat ik tijdens mijn carrière bij Multraship al eens eerder heb meegemaakt. Maar een lastige klus was het niet. We hebben wel eens voor hetere vuren gestaan.”