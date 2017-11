Dode wolf uit Overijssel kan dezelfde zijn als die van de Veluwe

Hoewel onderzoek nog moet uitwijzen of er vanochtend daadwerkelijk een wolf is gevonden, laat de foto van het dier voor Leo Linnartz van Wolven in Nederland weinig twijfel over. ,,Dit is vrijwel zeker een wolf. Waarschijnlijk een jongvolwassen exemplaar.''

Reusachtig dier

Bake rijdt om half negen vanmorgen op de N343 tussen Kloosterhaar en Bergentheim wanneer hij een groot beest langs de weg ziet liggen. Nadat hij zijn zusje op haar werk heeft afgezet stopt hij op de terugweg uit nieuwsgierigheid. Bake schrikt van wat hij aantreft: een reusachtig dier. Linnartz werd direct na de vondst al snel op de hoogte gebracht van de vondst van het dier, dat was doodgereden op de provinciale weg. ,,Triest natuurlijk, maar jonge wolven zijn nu eenmaal niet gewend eerst naar links en rechts te kijken voor ze oversteken'', verklaart de wolvenkenner. Samen met een agent en wat andere mensen staat Bake naast het dode dier. ,,Zoiets had ik nog nooit gezien. Hij was zo groot, en die tanden! Dat dit kan in Nederland. Eerst bleef ik er iets vandaan, om zeker te weten dat het dier niet meer ademde.'' Nadat Bake zeker is dat de wolf geen adem meer uitblaast, maakt hij wat foto's. Een daarvan plaatst hij direct op Instagram. ,,Dit is wel bijzonder. Eerst wilde ik er ook naast liggen, om te laten zien hoe groot het dier was. Ik denk dat hij wel 1.20 meter was. Echt groot dus. De politie zei ook: dit is waarschijnlijk een wolf.''

Vierde keer

Linnartz is enthousiast over het feit dat de wolf nu wederom is gespot. ,,Het lijkt al bijna niet bijzonder meer'', lacht hij. ,,Dit is al de vierde keer in korte tijd dat de wolf in Nederland wordt gezien.'' Die sterke stijging is overigens niet vreemd. ,,Ze komen allemaal uit Duitsland en daar groeit de wolvenpopulatie.''



In theorie kan de vandaag gevonden wolf in Kloosterhaar dezelfde zijn als het exemplaar dat enkele weken geleden op de Veluwe in levenden lijve werd gezien. ,,Wolven kunnen op een dag wel 50 kilometer afleggen, dus dat is inderdaad niet ondenkbaar'', stelt Linnartz. Hard bewijs ontbreekt vooralsnog, omdat van de wolf op de Veluwe geen DNA beschikbaar is. ,,Maar dat het daar om een wolf ging staat wat mij betreft wel vast, vooral aan de rechtopstaande en behaarde oren was dat goed te zien.''