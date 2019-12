Dode zwerver in kliko niet door misdrijf om het leven gekomen

De vondst van de dode man zorgde voor veel beroering in het kleine Edam. Buurbewoners reageerden geschokt. Er werd druk gespeculeerd over wat er gaande was. Volgens de politie is nu uit onderzoek gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. ,,De doodsoorzaak is nog niet duidelijk, maar het was geen misdrijf. De man leidde een zwervend bestaan en het is ons niet duidelijk hoe hij in de kliko terechtgekomen is. Omdat het geen misdrijf is, houdt het nu bij ons op. Het is in ieder geval een triest verhaal’’, aldus woordvoerdster Jamy-Lee Roy van de politie in Noord-Holland.