Dodelijk drama Chinees restaurant: ‘Mijn vader liep met meneer naar buiten’

Hij weet niet precies wat er is gebeurd en moet dat aan zijn moeder vragen. Die antwoord hem in het Mandarijn, zo horen we. ,,Mijn moeder was omstreeks 22 uur aan het werk in de keuken. Het laatste dat ze van mijn vader heeft gezien is dat hij met een meneer naar buiten liep. Daarna hoorde ze van de politie dat hij in het ziekenhuis in Groningen lag en was overleden".