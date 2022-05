Dodelijk drama op zorgboerderij treft Alblasserdam in het hart: ‘Je gelooft niet dat dit hier kan gebeuren’

Voor de ingang van de zorgboerderij vloeien tranen, veel tranen. Huilende ouders proberen elkaar te steunen. Een man zit op zijn knieën en belt om het slechte nieuws over zijn dochter te vertellen aan een familielid, waarna hij breekt. Andere ouders houden hun adem in en wachten op het moment dat hun zoon of dochter naar buiten mag. Dat duurt even, want de politie probeert alle aanwezigen in de zorgboerderij zo goed en voorzichtig als mogelijk te verhoren. Tot die tijd mogen ze nog niet weg.