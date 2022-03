Dodelijke aanrijding in Ede, vrouw reed vermoedelijk opzettelijk over slachtoffer

Het begon met een ‘ontvoering’: hoe de recherche ruim 2000 kilo zeer zuivere cocaïne kon onderschep­pen

Wat begon in Amsterdam-Osdorp met iets dat leek op een ontvoering, leidde de recherche naar een drugsbende die een loods in Voorschoten als distributiecentrum gebruikte. Meer dan 2000 kilo van de zuiverste cocaïne was de vangst. Straatwaarde: 150 miljoen euro.

19 maart