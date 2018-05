Dodelijke genetische afwijking schokt Nederlandse paardenwereld

De paardenwereld is in rep en roer door een desastreuze aandoening, die mogelijk wijdverspreid is in de Nederlandse paardenpopulatie: WFFS. Veulens die er aan lijden worden geboren met ernstige afwijkingen. Om te ontdekken hoe groot het probleem is, worden paarden nu in razend tempo getest op de afwijking.

Veulens met WFFS worden soms dood geboren. Als ze bij de geboorte nog wel leven hebben ze ernstige huidafwijkingen, krijgen ze snel pijnlijke wonden en/of hebben ze last van gewrichtsproblemen. Doorgaans sterven ze al snel of moeten ze geëuthanaseerd worden.

De genetische afwijking, voluit het Warmblood Fragile Foal Syndrome, werd een aantal jaar geleden ontdekt in Amerika. Daar maakte een fokkerij onlangs bekend dat de Nederlandse hengst Everdale een van de dragers is. Dat paard is afkomstig uit de stal Van Olst Horses, uit het Brabantse Den Hout. Dat is een stal die al diverse toppaarden heeft voortgebracht, tot Olympische kampioenen aan toe.

Everdale is 9 jaar oud en is in de loop der jaren veel gebruikt in de Nederlandse fokkerij. ,,Hij heeft meer dan duizend veulens voortgebracht", vertelt eigenaar Gertjan van Olst. De fokker heeft ook de rest van zijn dekhengsten laten testen. Twee nakomelingen van Everdale blijken het gen ook bij zich te dragen: Inclusive en Inspire. De twaalf andere hengsten van de stal zijn geen drager van WFFS.

Schokgolf

De ontdekking heeft een flinke schokgolf veroorzaakt in de Nederlandse paardenwereld. Het bekende paardenstamboek, het NRPS, heeft besloten alle hengsten binnen het stamboek te gaan testen op het afwijkende gen. Het grootste en toonaangevende stamboek, het KWPN, heeft het onderwerp ook bovenaan de agenda en bespreekt het met haar fokkerijraden. ,,Fokkers die ongerust zijn kunnen nu al zelf testen", schrijft het KWPN in haar laatste nieuwsbrief.



Het kan bij het fokken misgaan wanneer zowel de hengst als de merrie drager is van het afwijkende gen. In 25 procent van de gevallen krijgt een veulen dan de eerder beschreven klachten, en komt waarschijnlijk te overlijden. In 50 procent van de gevallen wordt het veulen drager van het afwijkende gen. Dan krijgt het zelf geen last, maar kan het het afwijkende gen later wel weer doorgeven. De laatste 25 procent heeft geen afwijkend gen.

Quote Fokkers die ongerust zijn kunnen nu al zelf testen KWPN

Het is bij het fokken dus erg belangrijk ervoor te zorgen dat niet zowel de vader als de moeder het afwijkende gen dragen. Maar om daar zeker van te zijn, moeten de dieren getest worden.

Volgens Marianne Sloet, Specialist Inwendige Ziekten van het Paard van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, is het van het grootste belang om snel duidelijkheid te creëren over de omvang van het probleem. ,,We moeten weten of het om enkele incidenten gaat of dat die incidenten juist het topje van de ijsberg zijn. We weten het simpelweg nog niet."

Onderzoek

Volledig scherm Anky van Grunsven op Painted Black. Ook deze hengst, die een lange staat van dienst heeft in de wedstrijdsport, is sinds vorig jaar actief bij de stal van Van Olst. © United Photos Uit onderzoek in de VS is gebleken dat 11 procent van de hengsten het afwijkende gen bij zich draagt. In Duitsland ging het om 9 procent. Als dergelijke percentages ook in Nederland opgeld doen, zou dat betekenen dat tientallen hengsten het 'foute' gen bij zich dragen. Dat zou weer impliceren dat het WFFS-gen door heel veel paarden gedragen wordt, omdat dekhengsten per stuk honderden veulens produceren.



Sloet en haar collega's roepen dierenartsen in het hele land op om contact met ze op te nemen als ze denken dat een veulen WFFS heeft. Ook zaken uit het verleden mogen gemeld worden. ,,Toen was de aandoening nog niet bekend. Mogelijk zijn er daarom dode veulentjes met het destructiebedrijf meegegeven zonder verder onderzoek."



Nederland is toonaangevend in de wereld van de paardenfokkerij. Paardensperma is handelswaar. Ook de economische impact van het WFFS-verhaal kan dus groot zijn. ,,Jaarlijks worden ranglijsten opgemaakt van de beste stambomen ter wereld", vertelt hippisch journalist Jacob Melissen. ,,Zowel bij die van de springpaarden als bij de dressuurpaarden eindigt de KWPN-stamboom standaard in de top drie."

Onrust

Fokker Van Olst merkt dat de ontdekking van de aandoening voor onrust zorgt onder klanten. ,,Er is veel onwetendheid. Voor ons is het vervelend dat dit samenvalt met het drukste moment van het fokseizoen. Er zijn veel vragen bij klanten. Ze willen weten wat er aan de hand is."

Vanwege alle onduidelijkheid is het erg belangrijk dat er snel wordt ingegrepen, zegt Melissen. ,,Doorgaans loopt Nederland in dit soort zaken voorop. Ik vertrouw er op dat dit ook goed wordt aangepakt."

Dat een hengst drager is van het 'verkeerde' gen, wil overigens niet zeggen dat er gestopt moet worden met fokken. Foklijnen gaan generaties ver terug, en zijn in de loop van decennia geperfectioneerd. Het is niet toevallig dat goede spring- en dressuurpaarden vaak uit dezelfde stal komen.