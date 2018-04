Dodelijke klap Melvin Arduin beantwoord met vier jaar cel

Arduin had kort voor de mishandeling in de kroeg een ruzie gesust. Toen hij daarna naar huis wilde gaan werd hij buiten door een aantal mannen belaagd. De aanvallers lieten hem zonder hulp in te roepen achter op straat. Volgens justitie is op aanvankelijk gewiste beelden van een beveiligingscamera te zien dat Van A. het slachtoffer van achteren een stomp op zijn hoofd heeft gegeven.

De verdachte bleef in de rechtszaal ontkennen de dodelijke klap te hebben uitgedeeld. Uit de schokkende beelden die twee weken geleden in de rechtbank werden getoond, blijkt dat Arduin volledig aan zijn lot werd overgelaten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat Van A., die later in Spanje werd aangehouden, zich na vechtpartij in een ziekenhuis aan zijn gewonde hand had laten behandelen. Uit getapte telefoongesprekken van zijn kennissen zou blijken dat hij de schuldige is.