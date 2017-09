Dodelijke razernij in de polder

Moordzaak LopikHet is een warme en lome zomeravond in Lopik als Teunis Z. met een mes zijn vriendin Charlotte en hun ongeboren kindje doodsteekt. Als hij na een lange klopjacht een dag later door de politie wordt aangehouden, stelt het hele dorp zich die ene vraag: hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Terug naar een paar maanden eerder. Teunis (41) is een geboren en getogen Lopiker. Hij staat bekend als een harde werker. Dat zit in het karakter van Lopikers. Hardwerkende boeren in de polders van de Lopikerwaard. Teunis heeft zijn leven goed op de rit. Huisje boompje beestje. In de 34-jarige Charlotte heeft hij zijn droomvrouw gevonden. Er is zelfs een zoontje op komst.



Teunis ziet het helemaal zitten. Zijn nog prille gezin mag en zal niets te kort komen. Daarom gaat iedere minuut die over is in de verbouwing van zijn ruime boerderij aan de Lekdijk Oost zitten. Het klussen gaat Teunis als timmerman goed af; trots zet hij de laatste vorderingen in het huis op Facebook. In de tuin staat al een groot houten speeltoestel. In de pas geverfde kinderkamer staat een kinderwagen te wachten.

Trekkertrek

Volledig scherm In de woning werd de zwangere Charlotte neergestoken © Sem van der Wal Voor Charlotte is Teunis niet de liefde van haar leven. Dat was Kees Vlooswijk, met wie ze nog niet zo heel lang was getrouwd. Samen kregen ze een dochtertje. Kees en Teunis waren bevriend en hadden een gezamenlijke hobby: de trekkertrek. Ze zagen elkaar geregeld bij Gas d'r bi-j. Avond aan avond kropen ze onder de grote blauwe Ford 9600 waarmee ze racen, en komen dan met olie besmeurde handen weer thuis.



Kees sleutelde niet alleen met zijn vrienden aan de trekkers, hij steunde het team ook financieel. Charlotte en Kees waren samen gelukkig in Benschop, maar het noodlot sloeg toe. Kees kreeg kanker en overleed in oktober 2013, Charlotte bleef verpletterd door verdriet achter met een jong meisje. Teunis en zijn vrienden van Gas d'r bi-j plaatsten een rouwadvertentie in de krant. Ze schreven ‘Cola Keessie’ erg te gaan missen.

Troost

Na het overlijden van Kees trekken Charlotte en Teunis naar elkaar toe. Zij vind troost in de armen van Teunis, die langzaam maar zeker verliefd wordt op de weduwe van een van zijn beste vrienden. Als na een tijdje Charlotte besluit bij Teunis in te trekken komt voor hem een droom uit. Helemaal als Charlotte zwanger blijkt te zijn. Het leven lijkt Charlotte eindelijk weer toe te lachen. Al waarschuwen haar vriendinnen tijdens etentjes en borrels wel voor het korte lontje van Teunis.



Zo’n lieve vrouw, die altijd voor iedereen klaarstaat, past toch helemaal niet bij zo’n man als Teunis? Als een vriendin zegt dat Teunis een gek is met een kronkel in zijn hoofd, lacht ze dat weg. Toch heeft ze, ondanks haar zwangerschap, dan al een tijdje twijfels over haar relatie. Steeds vaker ontstaan ruzies en conflicten tussen Teunis en Charlotte. Is ze niet te snel in deze relatie gestapt?

Gezinsdroom

Volledig scherm De traumahelikopter landt naast de woning van Teunis Z. © AS Media Teunis wil zijn gezinsdroom niet opgeven. Tegen zijn vrienden bij de trekkerclub zegt hij niets over zijn problemen. Ze kennen hem als een harde werker en een leuke kerel, maar hij staat niet bekend als iemand die het binnenste van zijn ziel laat zien. Ook bij de Polsstokvereniging Jaarsveld, waar hij regelmatig als vrijwilliger de handen uit de mouwen steekt, zegt hij niets. Zijn vrienden zien nog altijd een vrolijke kerel. In het dorp weten ze wel van de problemen, maar lastige vragen worden niet gesteld.



Toch is het voor Teunis ook menens. Als Charlotte hem vertelt de relatie definitief te willen beëindigen, weet Teunis niet wat hij moet doen. Hij wil zijn relatie koste wat kost redden. Hij heeft dan al een paar keer gepraat met een door hem ingeschakelde relatietherapeute. Die gesprekken leveren weinig op. De therapeute vertelt Teunis en Charlotte dat ze opnieuw met elkaar moeten leren praten. Maar praten wil Charlotte eigenlijk niet meer.

Woede

Teunis voelt dat het einde van zijn droom nabij is. Maandagavond 19 juli gaat het mis. De relatietherapeute moét hem helpen zijn relatie te redden. Als Charlotte hem definitief verlaat raakt hij ook zijn ongeboren kindje kwijt, vreest hij. Het kindje is nog niet erkend. Als Charlotte zegt dat ze het echt niet meer ziet zitten, ontsteekt Teunis in woede. Charlotte pakt haar telefoon, opent Whatsapp en stuurt een bericht naar haar moeder. Ze is bang voor Teunis. De relatietherapeute maant hem wat rustiger te doen.



Charlottes moeder twijfelt niet en belt de politie. Ze is al langer bezorgd over de relatie van haar dochter met Teunis. In de meldkamer van de politie horen ze haar roepen dat het niet goed gaat met Charlotte en dat ze gevaar loopt. De politie besluit een auto richting de Lekdijk Oost te sturen, maar ook even naar het huis te bellen. Politie-inzet is duur en het telefoontje komt van een buitenstaander.

Politie niet nodig

Volledig scherm Zochttoch van de politie naar Teunis Z. in een natuurgebied in Lopik © ANP Charlotte is emotioneel en neemt de telefoon op, maar geeft overmand door emoties de telefoon snel door aan de relatietherapeute. Zij vertelt de agenten, die onderweg zijn, dat politie-inzet niet nodig is. Alles is onder controle. Er is een professional in de buurt. De politiewagen draait weer om. In de keuken gaat de discussie tussen Teunis en Charlotte verder, maar dichter tot elkaar komen ze niet. Teunis wordt bozer en bozer.



De therapeute is ondertussen even bij het dochtertje, in een andere ruimte. De razernij in het hoofd van Teunis bereikt een kookpunt. Een waas trekt voor zijn ogen. Als Charlotte weg wil rennen, grijpt hij een mes uit de keukenla en steekt meermaals op haar in. De therapeute komt af op het gegil en vindt Charlotte op het erf, waar ze vecht voor haar leven. 112 wordt gebeld. Een traumahelikopter landt. Artsen proberen Charlotte te reanimeren en het bloeden te stelpen. De pogingen zijn tevergeefs. Ook het ongeboren zoontje overleeft het niet.

Arrestatie

Het begint te schemeren als drie donkere auto’s met hoge snelheid over de Lekdijk scheuren. Het is een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie, onderweg om Teunis aan te houden. De politie denkt dat Teunis nog in het huis is. Een politiehelikopter vliegt laag boven de rivier. De Lekdijk is over meer dan 1 kilometer afgezet door de politie. Met een shotgun en tasers valt het arrestatieteam Teunis’ boerderij binnen.



Bij recreatieterrein Salmsteke staat een aantal leden van Polsstokvereniging Jaarsveld te wachten, want de Lekdijk is nog uren afgesloten. Nog zwetend na een intensieve training laat de politie hen niet verder. Als een van de leden zijn telefoon pakt en Facebook opent valt zijn oog direct op het bericht van hun vriend Teunis. ‘Een vader moet je zijn kleine niet ontnemen. Daarom is dit gebeurd... Hier sluit het boek.’ Het is dan 22.48 uur.

Spijt

Uren later druipt het arrestatieteam af en worden de politielinten op de Lekdijk weer weggehaald. Na een korte nacht in de auto rijdt Teunis dinsdagochtend naar landgoed Linschoten. Een politiehelikopter die boven het gebied hangt ziet dat, waarna pelotons ME en agenten te paard op zoek gaan naar Teunis. Aan het begin van de avond vinden ze hem.



Met een mes heeft hij geprobeerd zijn polsen door te snijden. Een ambulance vervoert hem naar het ziekenuis. Een dag later geeft hij een verhoorkamer tegenover twee rechercheurs toe Charlotte te hebben gestoken. In die kamer vertelt hij dat hij spijt heeft van zijn daad.