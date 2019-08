‘Doden door automobilisten die lak hebben aan gordelplicht’

VIDEO Trump: We moeten racisme en witte superiori­teit veroorde­len

5 augustus President Donald Trump heeft vandaag in een persconferentie stevig afstand genomen van racisme, haatmisdrijven en het idee van witte superioriteit. Hij meent dat de Verenigde Staten deze zaken moeten bestrijden. Trump reageerde op de twee dodelijke schietpartijen in de VS van het afgelopen weekend, waarbij zeker 29 mensen om het leven kwamen.