Doden in water in Obdam zijn vier Polen, grote verslagenheid bij werkgever

Het gaat om een 48-jarige vrouw en drie mannen, twee van 21 en een van 20 jaar. Dat meldt de politie Noord-Holland-Noord. Het voertuig werd vanmiddag rond het middaguur gevonden. De vier inzittenden vertrokken vrijdagavond om 23.00 uur van hun werk bij een bloembollenbedrijf in Obdam. Met de auto vertrokken zij richting een pension bij een camping in Zijdewind. Daar kwamen zij echter nooit aan.

Op foto’s is te zien dat de auto over de vangrail is gevlogen, het water in. Door de slechte weersomstandigheden zou de macht over het stuur zijn verloren. De werkelijke oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld door de politie.

Geen familie

De pensionhouder hielp vandaag met de zoekactie naar de vermiste Polen. ,,Ik heb zelf weinig gevonden hoor. Ik reed achter de politie aan. Maar je hoort van de mensen uit de buurt natuurlijk wel hoe het erbij lag.” Volgens de man was de bestuurder van het voertuig goed bevriend met een van de andere jongemannen. De derde jongeman kwam uit hetzelfde gebied als de jongens. ,,De vrouw kwam uit een ander gebied, ergens tussen Oekraïne en Warschau.” De vier Polen waren geen familie van elkaar.

Quote Ze zaten vanaf oktober in het pension. Dan ken je ze natuurlijk wel een beetje. Pensionhouder

Verder dan een korte begroeting kwam het niet tussen de pensionhouder en de Polen. ,,Ze zaten vanaf oktober in het pension. Dan ken je ze natuurlijk wel een beetje, zeker die vrouw, die kende ik al langer. Maar er was een taalbarrière. Duits kan ik goed spreken, Engels ook, maar Pools kan ik maar een klein beetje. En zij spraken alleen maar Pools.” Afgezien van de taalbarrière maakte de wisselende werktijden het ook moeilijk contact te leggen. ,,De ene begint 's morgens vroeg, de andere 's middags pas. Ik hou gewoon controle of het allemaal goed gaat en of er betaald wordt.”

Verslagenheid overheerst

Nadat de Polen gisterochtend niet op hun werk bij het bloembollenbedrijf aankwamen en niemand hen kon bereiken, werden de vier gisteren in de loop van de dag als vermist opgegeven, meldt de zus van de eigenaar van het bedrijf.

Op het bloembollenbedrijf overheerst vanzelfsprekend verslagenheid. ,,Ze werkten hier sinds 9 januari, dus nog niet zo lang. Maar het waren heel aardige mensen. Het is vreselijk.”

De politie was vanmiddag op het bedrijf aanwezig om gegevens te verzamelen waarmee familie van de slachtoffers kan worden geïnformeerd. Het bloembollenbedrijf zelf houdt morgen een bijeenkomst voor de ongeveer tachtig personeelsleden. ,,De Polen die hier werken kennen elkaar natuurlijk goed. Er zijn ook allerlei dwarsverbanden. Zo werkt de vriendin van een van de slachtoffers hier. De klap zal gigantisch zijn.”

De lichamen liggen in een mortuarium opgeslagen, weet de pensionhouder. ,,Als de papieren rond zijn begint het transport naar Warschau. Daar moeten de lichamen weer worden vrijgegeven bij de ambassade zodat de familie afscheid kan nemen.”

Grote zoekactie

Nadat de Polen als vermist waren opgegeven, startte de politie een grote zoekactie. De politie is overdag en ‘s nachts alle mogelijke routes langsgegaan om de auto en inzittenden te vinden, maar dat leverde zaterdag nog niets op. Vandaag werd de zoekactie voortgezet, waarbij het voertuig werd gevonden. Duikers van de brandweer zochten in het water naar mogelijk meer slachtoffers, maar dit onderzoek is inmiddels afgerond. Het voertuig is geborgen. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder de auto in het water is beland. Op de Berkmeerdijk in Obdam zijn vaker auto’s te water geraakt, waarbij inzittenden verdronken.

Volledig scherm Vier mensen zijn overleden nadat de auto waarin zij zaten, te water was geraakt in het Noord-Hollandse Obdam. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk © Inter Visual Studio / Jason Doorson

