Doden in woning Den Bosch zijn 60-jarige bewoner en zijn 58-jarige vrouw

Video 'Veroordeelde Joego­sla­vië­tri­bu­naal Praljak sterft na innemen gif'

14:58 Slobodan Praljak (72) is vanmiddag overleden nadat hij bij het horen van zijn straf in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag gif had ingenomen. Dat stelt de Kroatische staatstelevisie.