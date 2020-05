‘Dom plan, je kunt geen wildernis creëren op een postzegel natuur’

Veilig­heids­re­gio: ‘Signalen dat arbeidsmi­gran­ten die in quarantai­ne horen tóch aan het werk gaan’

17:17 De autoriteiten in de Duitse districten Borken en Kleve hebben aanwijzingen dat arbeidsmigranten die in thuisquarantiane horen te zitten toch in slachterijen worden ingezet. Uitzendbureau Horizon uit Velp moet op straffe van een boete zijn administratie overdragen.