Dominee Rhenoy halfzijdig verlamd door ernstige mishandeling in kerk

Verdachte

De politie heeft een verdachte op het oog, maar die is nog niet gearresteerd , omdat deze zelf ook in ernstige toestand in het ziekenhuis ligt. Hij werd enkele uren na de aanval gevonden en had medische hulp nodig. Wat de verdachte precies mankeert wil de politie niet zeggen. Wel is bekend dat hij geen wonden had, geen zelfmoordpoging had gedaan en niet ernstig in de war was.

Raadsel

De politie kon niets zeggen over de voortgang van het onderzoek. De honderden dorpsbewoners hadden daar graag meer over gehoord. ,,Het rustieke dorp, de idyllische dorpskerk en de geliefde dominee maken dit groot nieuws’’, typeerde burgemeester De Vries de situatie. ,,Temeer daar het voor iedereen een raadsel is wat er nou precies is gebeurd.’’



De Vries heeft zelf veel steun aan dominee Ebi Wassenaar gehad toen rellen om een mogelijk asielzoekerscentrum in haar gemeente volledig uit de hand liepen, vertelde ze zondag. ,,We hadden het niet goed gedaan en Ebi bood hulp.’’



Rhenoy bedelft de dominee onder kaarten en bloemen. Vandaag werd een bedankbrief van Wassenaar voorgelezen. Haar partner was zelf in de kerk en in het Dorpshuis. Collega-predikanten nemen de rest van het jaar de kerkdiensten in Rhenoy over.