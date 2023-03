Dominique werd doodgeslagen, maar redt vijf levens met orgaandonatie: ‘Past bij wie hij was’

Rob ligt in coma in buiten­lands ziekenhuis, familie krijgt 'm niet naar Nederland: ‘We zijn kapot’

Rob (63) kreeg een hartinfarct op vakantie in Oostenrijk en ligt sindsdien in coma. Zijn situatie is zo zorgelijk dat zijn familie de Rotterdammer zo snel mogelijk naar Nederland wil halen, zodat ze hem nog kan zien. Alleen blijkt dat vooralsnog onmogelijk. ‘We zijn kapot en verdrietig, maar we houden moed.’