Domme blonde bimbo? Nee, Barbie was haar tijd ver vooruit

Volgens conservator Vanessa de Geest (Speelgoedmuseum Mechelen) veroorzaakte de allereerste Barbie, geïntroduceerd op 9 maart 1959 op de speelgoedbeurs in New York, al een lichte schok. ,,Toen was de emotie al: moet dit nou? Want Barbie zag er niet uit als traditioneel speelgoed, maar als een jonge vrouw in strak badpak, met onwerkelijk lange benen en felle make-up, want, ja, de make-up was veel heftiger dan nu.’’