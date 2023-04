Domper voor kabinet: Landbouwakkoord lijkt er voorlopig niet te komen

Spannend! Circa 183.000 leerlingen maken vandaag voor de laatste keer eindtoets

Zo’n 183.000 kinderen maken vanaf dinsdag de eindtoets, digitaal of op papier. Voor de laatste keer, want de afsluitende test in het basisonderwijs gaat anders heten en vindt voortaan vroeger in het schooljaar plaats. Wat leveren deze veranderingen op?