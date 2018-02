'Donderdag en vrijdag beste dagen om te schaatsen'

De vorst is goed nieuws voor schaatsers: morgen en vrijdag zullen de natuurijsbanen stevig kunnen aangroeien. ,,De oostenwind is de enige spelbreker: op sommige plekken heeft de wind vrij spel, waardoor het water in beweging blijft en niet snel kan bevriezen. Een groot meer zal ook komende nachten niet dichtvriezen, dus er blijven voor schaatsers nog altijd gevaarlijke plekken. En je moet bereid zijn om die snijdende oostenwind te trotseren.''

Geen gladheid

De kou leidt niet tot gladheid, voorspelt Klaassen. ,,De lucht is bizar droog. Alleen op de Wadden en het noordwesten van Friesland is er sneeuw gevallen en kan het plaatselijk glad zijn. De belangrijkste wegen zullen daar wel ijs- en sneeuwvrij zijn gemaakt.''

Ook vrijdag zal waarschijnlijk nog een ijsdag zijn, waarbij de temperatuur niet boven het vriespunt uitkomt. ,,Daarna zet de dooi in'', zegt Klaassen. ,,Er komt geleidelijk minder wind en heel misschien kan er vrijdagavond in het zuiden een beetje winterse neerslag vallen.'' Zondag is de schaatspret definitief voorbij. ,,Dan gaat het echt snel dooien, want dan komt de temperatuur alweer uit rond de 8 of 9 graden.''