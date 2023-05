Donny M. (23) avond voor vondst vermoorde Gino al kort aangehouden; politie wilde in zijn woning kijken

De man die verdacht wordt van de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade, blijkt een avond voordat het lichaam van de jongen werd gevonden, al kort te zijn aangehouden. De actie was onderdeel van een geheime operatie in een ultieme poging Gino nog levend terug te vinden.

Donny M. (23) werd op 4 juni vorig jaar opgepakt vanwege betrokkenheid bij de verdwijning van Gino, maar een dag eerder hadden rechercheurs al het vermoeden dat de man uit Geleen er mogelijk iets mee te maken kon hebben, zo bleek tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Maastricht.

Volgens het Openbaar Ministerie stond Donny M. op 3 juni al voortdurend onder observatie en was zijn aanhouding wegens onverzekerd rijden een weloverwogen actie in de zoektocht naar het terugvinden van Gino. M. kon zo worden meegenomen naar het politiebureau, waardoor rechercheurs de mogelijkheid kregen ongemerkt bij de woning van M. een kijkje te nemen of ze daar Gino levend zouden aantreffen. Dat was niet het geval. Later bleek uit politie-onderzoek dat hij al eerder om het leven was gebracht.

Na zijn kortdurende arrestatie appte M. nog na middernacht aan zijn toenmalige vriendin dat hij het beddengoed had gewassen. De volgende morgen werd M. in alle vroegte van zijn bed gelicht, nu in verband met de verdwijning van Gino. Korte tijd later biechtte hij op dat hij hierbij betrokken was en vertelde agenten waar ze de jongen konden vinden.

Kans op herhaling groot

M. was zelf aanwezig tijdens de vierde zitting in het proces. Hij zag er - met een kort geknipt kapsel - anders uit dan de vorige keren waar hij zijn haar had laten groeien. M. hoorde hoe onderzoekers van het Pieter Baan Centrum de kans groot achten dat hij opnieuw een kind seksueel zou kunnen misbruiken als hij niet wordt behandeld. Er zijn meerdere stoornissen bij hem vastgesteld waaronder pedofilie. Sommige stoornissen zijn ontstaan door een drugsverslaving. Volgens gedragswetenschappers was M. verminderd toerekeningsvatbaar bij het doden Gino, maar kan het ontvoeren van de jongen hem volledig worden aangerekend. Tijdens het seksueel misbruik van Gino en het toedienen van drugs was hij enigszins toerekeningsvatbaar.

De twee zussen en vader van Gino woonden de zitting bij. Zus Kelly had - net als eerdere zittingen - een t-shirt aan met daarop een portret van haar omgebrachte broertje. Halverwege de zitting verliet ze geëmotioneerd de zaal toen advocaten een discussie voerden of de nabestaanden volledig inzage in het dossier mochten krijgen. De nabestaanden vinden dat voor hun verwerking van groot belang. De advocaten van Donny M. willen dat de kring van mensen die het dossier in bezit heeft zo klein mogelijk blijft. Hier staat zeer persoonlijke en gevoelige informatie. Niet alleen over M., maar ook over anderen zoals de ex-vriendin van M. ,,Zij wordt nu al bedreigd en heeft daar aangifte van gedaan”, zei advocaat Sjanneke de Crom van M. De vrouw heeft ondergedoken gezeten na de arrestatie van haar ex-vriend, moest een ander telefoonnummer nemen en werd fysiek en digitaal benaderd. ,,En dat waren geen leuk gesprekken. Ze is sinds het begin van deze zaak haar leven kwijt.” De ex-vriendin vreest dat ze nog meer problemen krijgt, als er stukken uit het dossier op straat komen.

Bekentenis

Gino verdween op 1 juni vorig jaar in Kerkrade tijdens het buitenspelen. Politieagenten en honderden vrijwilligers hielden zoekacties in de hoop hem snel te vinden.

M. (23) heeft bekend dat hij Gino meenam naar zijn woning in Geleen, hem onder meer drugs toediende en hem vervolgens seksueel misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord. De man wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

Omdat er nog diverse onderzoeken gaande zijn, verwacht de rechtbank pas op zijn vroegst volgend jaar toe te komen aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. De eerstvolgende tussentijdse zitting is 2 augustus.

