Donny M. eerder veroordeeld voor poging tot doodslag: gooide tegel van viaduct naar auto

Donny M. is twee jaar voor zijn veroordeling wegens misbruik in 2017 ook al schuldig bevonden aan poging tot doodslag. Hij gooide vanaf een viaduct in Sittard een zware tegel richting een auto. Dat bevestigt de rechtbank in Limburg na berichtgeving van De Limburger .

Omdat hij volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar was, beperkte de rechter de straf tot 100 uur taakstraf, waarvan 50 uur voorwaardelijk, en een proeftijd van twee jaar.

Donny M. (22), verdacht van ontvoering van en moord op Gino van der Straeten (9), was destijds 15 jaar. Hij gooide in april 2015 een trottoirtegel vanaf het viaduct op de Rijksweg-Zuid in Sittard naar een auto waarin een vrouw zat. Donny M. verklaarde dat er geen opzet in het spel was en dat hij de tegel achter de auto had gegooid.

Het slachtoffer stelde echter dat de tegel vlak vóór de auto was gevallen en dat ze met de schrik vrij was gekomen. De rechter achtte haar verklaring het meest geloofwaardig. In de tenlastelegging stond dat de verdachte het voornemen had om het slachtoffer ‘opzettelijk van het leven te beroven’.

Ook had Donny een ‘zaklamp in de vorm van een ploertendoder’ in bezit, maar de rechtbank geloofde dat hij niet wist dat de zaklamp ook als wapen gebruikt kon worden. Hoewel hij wel schuldig werd bevonden voor wapenbezit, leverde het hem geen extra straf op.

Zwakbegaafd

In de uitspraak schrijft de rechter dat M. een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. ‘Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen. Het is zeer waarschijnlijk dat de stoornis van verdachte zijn keuzes bepaalde ten tijde van de gepleegde delicten.’ Een psycholoog liet aan de rechtbank weten dat Donny ‘zeer kwetsbaar is en weinig leerbaar’. ‘Onderzochte heeft hierdoor continue zorg en toezicht nodig’, staat in de uitspraak. Hij was voor 2015 niet eerder met de kinderrechter in aanraking gekomen.

M. werd in 2017 veroordeeld voor het ernstig misbruiken van een jongen in een flatgebouw in Sittard. Een vriendje van de jongen werd door hem mishandeld. Hij zat uiteindelijk bijna vijf maanden in de cel, en moet daarna verplicht in behandeling in de specialistische geestelijke gezondheidszorg.