Dood baby in Ter Apel was volgens OM geen misdrijf

De baby die kortgeleden overleed in het aanmeldcentrum van Ter Apel is niet door geweld om het leven gekomen. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na een eerste onderzoek van de forensische opsporing en het NFI, en getuigenverhoren.

Om die reden wordt er geen strafrechtelijk onderzoek gedaan, laat het OM in Noord-Nederland weten. Het gaat om een voorlopige conclusie. Het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut gaat nog zo'n zes tot negen maanden duren. Daarna wordt pas een definitief oordeel gegeven. Omdat de maatschappelijke onrust rond de dood van de baby groot is, kiest het OM ervoor om nu alvast met een voorlopig oordeel te komen.

Hoe de baby wel om het leven kwam wordt nog door twee andere partijen onderzocht: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij bekijken alle aspecten die mogelijk een rol gespeeld hebben bij het overlijden, zoals de beschikbare zorg en de leefomstandigheden. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend. Het is nog niet bekend wanneer hun onderzoeksresultaten kunnen worden verwacht.

Het drie maanden oude baby’tje overleed in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag. Dat leidde tot geschokte reacties, zowel in Nederland als internationaal.

‘Mensenrechten in geding’

In de opvang in Ter Apel zijn de mensenrechten van asielzoekers in het geding, zo waarschuwt de Raad van Europa in een brief. Die is mede opgesteld na de dood van de baby. Asielzoekers lijken er een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt de commissaris van de organisatie die toezicht houdt op de mensenrechten in Europa.

Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic heeft Nederland in een brief aangesproken op de beroerde omstandigheden in met name het Groningse aanmeldcentrum. Ze maant staatssecretaris Eric van der Burg daarin dringend ‘alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de rechten van de betrokkenen te beschermen’.

Hulpverlener Roos Ykema vertelde bij Op1 over de situatie in Ter Apel: