'Dood Ivana Smit was een misdrijf'

Vandaag wordt zijn onderzoeksrapport aan de Nederlandse en Maleisische autoriteiten overgedragen. De bevindingen van Williams-Thomas worden niet openbaar. ,,In het belang van het onderzoek,'' aldus Sébas Diekstra, de advocaat van de familie Smit. ,,Het rapport bevat daarnaast ook privacygevoelige informatie en mogelijk zelfs daderkennis.''

Ivana Smit kwam op 7 december om het leven doordat ze van een balkon van een appartement in Kuala Lumpur was gevallen. Althans, dat was de conclusie van de politie. Haar familie geloofde dat niet. Ivana werd pas uren na haar dood gevonden. Ze was geheel ontkleed.

De avond voor haar dood was Ivana Smit aan het stappen met een Amerikaans echtpaar. Ze maakten het laat en belandden in het appartement van het stel. Wat daar gebeurde met Ivana is de grote vraag. Om 7.24 uur stuurde ze nog een selfie naar haar vriend. De Amerikanen beweren niets gemerkt te hebben van de fatale val omdat ze sliepen.

Smits familie ging daags na de dood van de 18-jarige vrouw naar Kuala Lumpur en werd daar gesterkt in het vermoeden dat er meer aan de hand was. De nabestaanden schakelden Williams-Thomas in om onderzoek te doen in Maleisië. Hij hoorde getuigen en wist foto's en camerabeelden te bemachtigen die nog niet eerder zijn vrijgegeven.

Diekstra kreeg in Nederland het Openbaar Ministerie zover dat eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van het fotomodel werd ingesteld. Het OM bestudeert het autopsierapport van de Maleisische autoriteiten én het rapport dat de Nederlandse forensisch-patholoog Frank van de Goot opstelde toen het lichaam van Smit in Nederland terug was. Naar aanleiding daarvan wordt bekeken of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek komt. Volgens Diekstra heeft de politie van Kuala Lumpur het autopsierapport nog niet gedeeld met het OM.

Williams-Thomas was twee weken in Kuala Lumpur voor het onderzoek. Aan de hand van getuigenverklaringen en beelden van bewakingscamera's én de bevindingen Frank van de Goot sluit Williams-Thomas uit dat de dood van Smit een ongeluk was; ze is niet zomaar over de balustrade gevallen. Ook zelfmoord wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.

Er zijn drie opmerkelijk bevindingen die niet zijn te rijmen met de val. Ivana had een wond op achterhoofd die ontstaan moet zijn voordat ze van het balkon viel. Die verwonding heeft haar niet gedood maar mogelijk wel het bewustzijn ontnomen. Er waren blauwe plekken op haar armen die er mogelijk op duiden dat ze is vastgegrepen. En na haar val van twintig hoog werd er rond haar lichaam nauwelijks bloed aangetroffen, blijkt uit foto's die Williams-Thomas zag. Dat duidt erop dat ze mogelijk al dood was toen ze naar beneden stortte. ,,De politie in Kuala Lumpur moet de zaak Ivana Smit heropenen als een moordonderzoek,'' zegt Williams-Thomas.

Er is nóg een reden dat ze niet gevallen kan zijn. De concentratie paramethoxymethamphetamine, een amfetamine, in haar bloed was zó hoog dat die in combinatie met andere drugs en alcohol dodelijk kan zijn geweest. Ze moet in ieder geval buiten westen zijn geweest. Ivana's familie denkt dat de drugs de jonge vrouw zijn toegediend.