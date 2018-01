Dood konijntje met bebloed voorwerp gevonden in water: 'Dit zijn zieke geesten'

Daimler V8 van Fortuyn verkocht aan bekende van Pim

17:38 Nog geen dag nadat bekend werd dat de oude Daimler V8 van de vermoorde politicus Pim Fortuyn te koop stond, is het oude beestje al weer verkocht. De beroemde auto is in handen gekomen van een bekende van Pim Fortuyn. De koper belde de dealer met de mededeling 'hij is verkocht!' en deed meteen een aanbetaling.