Dood van gepeste scholier Marwan dompelt gemeente in rouw

Het OM gaat bekijken of het trio vervolgd wordt. De drie mishandelde jongens zouden te zien zijn op een filmpje waarop ze Marwan aan het pesten waren.



De dood van Marwan heeft veel losgemaakt in de gemeente. Hij zou jarenlang door zijn klasgenoten zijn gepest. Of het werkelijk om zelfdoding gaat, is bij de politie niet bekend. Naasten spreken van suïcide, maar het kan volgens de politie ook om een ongeluk gaan. De jongen werd maandag bewusteloos aangetroffen in zijn slaapkamer, daarna is hij overleden. Het lichaam van Marwan is naar Marokko gebracht voor zijn laatste rustplaats.



Via Facebook organiseerden bekenden van de scholier de herdenking, waarbij woensdagavond massaal witte bloemen werden gelegd op het grasveldje vlak bij het ouderlijk huis van de jongen. Behalve burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum waren er ook vertegenwoordigers van de school aanwezig.



Volledig scherm De indrukwekkende herdenking voor Marwan Benkodad (15) die vermoedelijk zelfmoord pleegde na gepest te zijn. © Caspar Huurdeman

Marwans dood komt hard aan. ,,Het is alsof je je eigen broertje verliest, maar voor de ouders en familie is dit natuurlijk nog veel erger”, aldus Zaki Zannouti, een goede kennis van de familie. ,,Ik hoorde van omstanders dat hij werd gepest. We weten het niet precies, maar het lijkt op suïcide.”

Broertjes zei dat hij contact gaat opnemen met de school, om te kijken of er sprake is van een incident of dat er meer aan de hand is. De politie doet verder geen onderzoek. ,,Het is duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf. Of het om zelfmoord of een noodlottig ongeval gaat, zal nooit duidelijk worden”, aldus een woordvoerder van politie.

Zannouti: ,,Iedereen moet beseffen dat als je iemand pest, er heel vervelende dingen kunnen gebeuren. Kort na het incident riepen velen dat Marwan al jaren werd gepest. Zijn familie wist van niets. Hoe kan dit?! Iedereen wist dat Marwan een vriendelijke jongeman was. Ik hoop dat we wakker geschud zijn en dat we dit soort dingen niet meer accepteren.”