Dood van Sjaak (72), die pas zijn partner verloor aan corona, schokt dorp: ‘Hij heeft zoveel verdriet gehad’

beloning uitgeloofdDe bejaarde man die vorige week bij een inbraak is gedood in zijn woning in Berkhout, was pas weduwnaar geworden. De 72-jarige Sjaak Groot verloor zijn partner aan het coronavirus, zo maakte de politie vanavond bekend in Opsporing Verzocht . Dorpsgenoten van het slachtoffer, in het dorp ome Sjaak genoemd, zijn verbijsterd door zijn gewelddadige dood. ,,Dat iemand zoiets doet, voor een paar rotpapiertjes. Je wordt toch gek van zulke gasten?”

Het lichaam van ome Sjaak werd vorige week maandag aangetroffen in zijn woning in het Noord-Hollandse dorp met circa 2600 inwoners. Het onderzoek is sindsdien in volle gang. Eerder werd al gemeld dat duidelijk is dat de man door geweld om het leven is gekomen. De reden voor het misdrijf is nog totaal onduidelijk, zei een woordvoerder van de politie in de tv-uitzending.

Volgens haar zijn dorpsgenoten ‘ontzettend aangeslagen’ dat dit gebeurd is. ,,Zeker omdat niet duidelijk is waarom de dader of daders bij meneer Groot hebben toegeslagen. Dat geeft mensen ook het gevoel dat het hen misschien ook had kunnen overkomen.”

Geliefd

Ome Sjaak was geliefd in het dorp, omdat hij altijd voor een ander klaarstond, zegt een goede vriend geëmotioneerd in de uitzending. ,,Hij hielp iedereen. De visser die langskwam met zijn karretje dat gelast moest worden. Iemand met een stukke lamp. Dan kwam er weer iemand voor een apk. Het was een vitaal mannetje met twee gouden handjes, die de hele dag in de weer was. Hij was altijd goed voor iedereen.”

Volgens de politie kende ome Sjaak veel verdriet in zijn leven. Zo verloor hij zijn dochter op 3-jarige leeftijd en overleed zijn vrouw plotseling aan een longembolie. Zijn tweede partner moest hij vorige maand nog begraven nadat zij was gestorven aan het coronavirus. ,,Deze man had al zoveel verdriet gehad. Dan hoef je dat toch niet te doen, zo? Dit is niet te filmen. Als je aan een hartaanval overlijdt, dan heb je er vrede mee. Maar hier heb ik geen vrede mee.”

Poolse arbeidsmigranten

Er worden momenteel door de politie bewakingsbeelden geanalyseerd. Duidelijk is dat een bekende Sjaak de Groot zondagavond 13 juni rond 23.00 uur nog binnen op de bank in zijn huis heeft zien zitten, waarbij de twee naar elkaar zwaaiden. Dat was het laatste moment dat hij levend werd gezien. Vermoedelijk zijn de dader of daders ergens na dat tijdstip via de voordeur binnengedrongen, waarna de confrontatie hem fataal werd.

Het item over Sjaak Groot werd in het Pools ondertiteld omdat in het gebied rond het dorp veel Poolse arbeidsmigranten wonen. Mogelijk heeft een van hen iets gezien of gehoord.

In de zaak is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro. Dat geld gaat naar degene die met de gouden tip komt in het lopende onderzoek.