Doodeng: ineens duikt een spookrijder op uit de mist op in Zeeland

Hij is ‘rond 12.30 uur net de grens gepasseerd en op rijdt op Nederlands grondgebied richting Terneuzen. De camera’s die zijn Tesla Model 3 standaard aan boord heeft, laten zien hoe hij van de linker- naar de rechterrijbaan manoeuvreert. Net op tijd, want plots is daar die andere auto, die tegen het verkeer in richting België rijdt.

Die stuurbeweging, zegt hij zelf, was ‘puur toeval’. ,,Ik had net iemand ingehaald en ging weer terug naar de rechter rijbaan.”



Dat is zijn geluk geweest, realiseert hij zich. ,,Ik zou die auto nooit op tijd aan hebben zien komen.” Op de N62 is de maximumsnelheid - onder normale omstandigheden - 100 kilometer per uur.

‘Het is goed afgelopen’

De Gentenaar vertelt het nuchter, maar hij is weldegelijk erg geschrokken. Hij heeft wel de tegenwoordigheid van geest om direct 112 te bellen. ,,Het is vermoedelijk iemand geweest die het in de mist ook niet goed gezien heeft, en een oprit heeft genomen die geen oprit was.”



Inmiddels is hij al lang weer gekalmeerd. ,,Het is goed afgelopen.” Hoe het met de spookrijder is afgelopen, weet hij niet: ,,Ik heb het gemeld, maar ik heb er niets over terug gehoord of gepubliceerd gezien.”

Beeld van de camera in de auto van Glen. De vrachtauto rijdt aan de juiste kant van de middenberm, de personenauto zeker niet.