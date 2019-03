Doodgereden vrouw (21) Utrecht is Ierse studente

Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding in Utrecht, vrijdagnacht, is afkomstig uit Ierland. Aoife O’Connell (21) was derdejaarsstudente economie aan de Universiteit van Cork, zo meldt een Ierse nieuwssite.

O’Connell volgde een deel van haar BA-opleiding in Utrecht in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma. De Ierse studeerde aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen van Hogeschool Utrecht.

Eerbetoon

Op de Universiteit van Cork (UCC) is gisteren een eerbetoon gebracht aan de studente. De Nederlandse ambassadeur in Ierland, Adriaan Palm, bracht vanmorgen zijn condoleances over tijdens een werkbezoek aan de universiteit.

,,De UCC wil zijn diepste medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Aoife O’Connell, die in het weekend in Nederland is overleden. De UCC ondersteunt de familie en vrienden van Aoife in deze moeilijke tijd’’, verklaarde een universiteitswoordvoerder tegenover de Ierse nieuwssite.

Buurtgenoten

Volgens wethouder Des Cahill uit Ballintemple, de Corkse wijk waar Aoife opgroeide en nog steeds woonde, is in de buurt geschokt gereageerd op haar dood. ,,De hele buurt is extreem overstuur door dit schokkende nieuws. Onze gedachten en gebeden zijn bij Aoife’s vrienden en familie en ik zou de mensen willen vragen om de privacy van de nabestaanden te respecteren.’’

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het departement op de hoogte is van de zaak en consulaire bijstand verleent aan de nabestaanden van Aoife O’Connell. Haar ouders John en Deidre zijn naar verluidt afgereisd naar Utrecht.

Vluchtmisdrijf

O’Connell werd zaterdagmorgen omstreeks 04.30 uur geschept op de Biltsestraatweg ter hoogte van Fort de Bilt. Getuigen ontfermden zich over haar maar ze bezweek ter plaatse aan haar verwondingen. Uit onderzoek bleek dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk als wandelaar werd aangereden door een automobilist in een zilvergrijze-groene Renault Scénic uit de periode 1999-2003.