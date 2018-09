Doodgestoken 'Peerke' uit Eindhoven riep om hulp na steekpartij

Op de route zijn de bloedsporen een paar uur later nog te zien, waarschijnlijk was de man toen al zwaargewond. Overbuurman Stevan Geerts stond in zijn achtertuin toen hij Verhoeven rond half zeven voorbij hoorde komen. ,,Ik stond met een buurman te praten, toen ik iemand hoorde zeggen ‘Pap, pap, help’’’, vertelt hij. ,,Ik vroeg nog aan die buurman: ‘Is dat Peerke?’ Mijn twee jonge kinderen liepen hier rond, dus ik kon niet zomaar kijken wat er aan de hand was. Ik had op dat moment ook niet door hoe erg het was.’’



Geerts kan een paar uur later nog nauwelijks bevatten dat zijn overbuurman, met wie hij heel goed contact had, er niet meer is. ,,Toen ik rond vijf uur thuis kwam van mijn werk, zag ik hem nog in de deuropening staan. Hij riep dat hij vanwege mijn verjaardag snel een bak koffie kwam drinken. Hij was heel vrolijk, zoals altijd eigenlijk. Maar anderhalf uur later liep hij hier ineens zwaargewond voorbij. Wat is er dan toch in de tussentijd gebeurd?’’