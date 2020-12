Doodrijder blijft doorrijden: derde arrestatie sinds vrijlating maar toch weer op vrije voeten

updateDe man die vorig jaar vluchtte na een dodelijke aanrijding in Hoorn en wiens rijbewijs daarom is ingevorderd, leert zijn lesje maar niet. De politie Den Helder heeft de 28-jarige al drie keer in vier maanden betrapt op het besturen van een auto sinds hij uit de gevangenis is.

Gisteren in Julianadorp was de man bovendien aan het bellen achter het stuur en droeg hij zijn gordel niet. Vermoedelijk was hij onder invloed van drugs.



In maart 2019 veroorzaakte de 28-jarige man uit Julianadorp een ongeval in Hoorn, waarbij de 70-jarige Ineke Voorn uit Edam om het leven kwam. Na de crash vluchtte hij van de plek van het ongeval. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van 15 maanden en werd zijn rijbewijs voor vijf jaar ingevorderd, tot medio 2024.



Aan dat laatste had de man geen boodschap. Na zijn celstraf stapte hij toch weer in de auto. Gisteren was de derde keer in vier maanden tijd dat de politie hem betrapte op het rijden zonder rijbewijs. De politie zag hem op de Schoolweg in zijn woonplaats Julianadorp in een personenauto en zette hem aan de kant.

Drugs

Rijden zonder rijbewijs is niet het enige waarop hij werd betrapt. Hij reed ook zonder gordel en was aan het bellen achter het stuur. Bij zijn aanhouding bleek uit de speekseltest bovendien dat hij vermoedelijk onder invloed was van drugs. Een bloedtest moet dat uitwijzen. De verdachte krijgt proces-verbaal opgemaakt.

De politie wilde de auto in beslag nemen, maar die bleek van een verhuurbedrijf te zijn. Het voertuig is teruggebracht naar het bedrijf. Het huurcontract stond op naam van iemand anders.



Ook op 29 september kreeg de man proces-verbaal voor rijden zonder rijbewijs, bellen achter het stuur en rijden zonder gordel in Julianadorp. En ook op 20 augustus in Amsterdam werd hij hiervoor aangehouden.



Naast dat de man volgens de politie een ‘verkeershufter’ en een vluchtende doodrijder is, verdenkt de politie hem van nog meer misdrijven. Op 6 december werd hij aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn vriendin en op 23 december voor het in bezit hebben van inbrekerswerktuig.

Alweer vrij

De verdachte is vandaag weer op vrije voeten gesteld, maar hij blijft verdachte in de zaak. Hij is gehoord door de politie, maar wilde niets verklaren en beroept zich op zijn zwijgrecht.



Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het om de 28-jarige Julianadorper Leroy van D.. Zijn advocaat Herman Teunisse laat desgevraagd weten niet op de hoogte te zijn van de aanhouding van zijn cliënt.