Doodsbedreiger Sylvana Simons krijgt taakstraf van veertig uur

Geen derde- maar vooral tweede­graads brandwon­den voor Sjinkie Knegt

12:53 De toestand van shorttracker Sjinkie Knegt, die met brandwonden in het ziekenhuis in Groningen ligt, is stabiel. Zijn linkerbeen is er het slechts aan toe, maar de verwondingen zijn daar vooral tweedegraads, en niet derdegraads zoals gisteren bekend werd gemaakt.