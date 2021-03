Doodsbedreigingen voor drukbezochte Urker kerk: ‘Wij zijn zeker geen wappies’

Jullie hebben nu dus een soort eigen experiment?

,,Ja, de kerk moet beter worden meegenomen bij proeven”, zegt Snoek. ,,Het aantal besmettingen op Urk is erg laag. Mogelijk is er op Urk sprake van groepsimmuniteit. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. We horen van veel gemeenteleden dat de nood erg hoog is en dat ze naar de kerk willen.



Mensen zijn depressief en de geestelijke nood is hoog. Sommige mensen willen zeker dat ze voor hun ontmoeting met God hun geloof kunnen belijden in het huis van God en niet alleen thuis op de bank. Daar zijn veel zorgen over. In onze kerk kunnen maximaal 500 mensen. Zondag zat de kerk weer bijna vol.”