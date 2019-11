‘Door Kim Kardashian ga ik als Zwarte Piet de hele wereld over’

Nietsvermoedend zit Stefan in de les als er een berichtje in het scherm van zijn telefoon oplicht. ‘Schat, je lijkt hier echt op. Ben jij dit niet?’ Er zit een foto bij waarop hij zichzelf herkent. De rechter van twee zwarte pieten, het plaatje is geschoten toen hij vorig jaar meedeed aan de landelijke intocht in Zaanstad. Als hij verder klikt, ontdekt Stefan dat die foto is gebruikt bij een artikel op de website van de Arabische zender Al-Jazeera, al een jaar geleden. ,,Ik kende die foto helemaal niet, heb geen idee wie die heeft gemaakt en hoe die zender er aan is gekomen. Ik heb hem zelf niet eens", vertelt de nog altijd onthutste Stefan aan de telefoon.