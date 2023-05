Door lawine omgekomen bergbeklimster (30) was zeer ervaren: ‘We gaan haar missen’

De politie in Bern onderzoekt het ongeval. Het laatste contact met de bergbeklimmers was afgelopen donderdag. Omdat zij onbereikbaar waren startte de politie op zaterdag een grote zoekactie. Zondagochtend werden hun lichamen gevonden.

Ervaren alpiniste

Van den Berg is geboren in Zwitserland en getogen in Nijverdal. Na haar studies in Amsterdam en Grenoble (Frankrijk) keerde ze terug naar Zwitserland. Daar combineerde zij haar werk aan de universiteit van Bern met de klimsport. Jaarlijks beklom de ervaren alpiniste bekende bergen. Zo was ze vorig jaar de tweede Nederlandse vrouw ooit die de ‘beruchte’ Eiger Noordwand in Zwitserland beklom.