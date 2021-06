Door Wilders heeft niemand het nog over de arme vrouw die stelselmatig belaagd zou zijn door Kamerclown Graus

Niet in de kroeg, dan in ieder geval thuis: driekwart van Nederland gaat gewoon het EK volgen

12:39 Driekwart van de Nederlanders gaat het EK voetbal volgen. En 86 procent daarvan kijkt dat thuis op de eigen televisie. Corona vergalt de pret een beetje. Gelijktijdig blijft de hoop dat Oranje de wedstrijden wint. En een enkeling verwacht dat over een paar weken het verbod op kijken in de horeca of op pleinen ingetrokken wordt.