Doorbraak in onderzoek moord Martin Kok: grote crimineel (29) opgepakt in Turijn

‘Door zachte winter hebben we deze zomer nóg eerder last van eikenpro­ces­sie­rups’

11:17 Van winterweer is in Nederland nog amper sprake geweest. En dat blijft voorlopig ook zo, is de verwachting bij Weerplaza. Dat is slecht nieuws voor schaatsliefhebbers, maar ook voor mensen die in de buurt wonen van bomen waar graag eikenprocessierupsen in gaan zitten. Door de zachte winter hebben de rupseneitjes meer overlevingskans.