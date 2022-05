Doorbraak in onderzoek naar dood van Sedar Soares (13): politie trekt ‘verdrietige conclusie’

Belgische F-16’s onderschep­pen vliegtuig boven Nederland na bommelding

Twee Belgische F-16’s hebben dinsdag in het Nederlandse luchtruim een vrachtvliegtuig vanuit China onderschept en begeleid naar de luchthaven van Luik. De reden is een bommelding, die later vals bleek te zijn. Dat zegt Christian Delcourt, woordvoerder van de luchthaven in Luik.

18 mei