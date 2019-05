Douche-wc steeds populairder: ‘Zacht straaltje is soms beter dan geschuur met wc-papier’

Na de ‘grote boodschap’ je achterste reinigen met water, in plaats van wc-papier te gebruiken. In Japan weten ze al niet meer beter.



Vegen met wc-papier is daar niet of nauwelijks meer nodig dankzij de douche-wc. In zo’n wc zit een uitschuifbaar sproeiertje, dat een warm straaltje water tegen je achterwerk spuit.



In de luxere versies wordt je achterste vervolgens ook nog droog geföhnd. En dat met een paar drukken op de knop.