Drachtige merrie Oostvaardersveld overleden na bemoeienis omstanders

De onrust ontstond gisteravond toen passanten zagen dat de merrie een wond op de flank had. De boswachter van Staatsbosbeheer oordeelde dat de wond niet diep was en vanzelf zou genezen. Toch kwam een dierenarts uiteindelijk toch kijken, die de wond vervolgens heeft gehecht.



De arts spoorde de omstanders aan weg te gaan zodat het paard in alle rust kon bevallen, maar er bleven toch mensen omheen staan die ook nog gingen filmen. ,,Ongetwijfeld hadden ze de beste bedoelingen, maar dat gaf wel onrust", aldus een woordvoerster van Staatsbosbeheer.



,,Net als bij mensen is een bevalling bij een paard geen ontspannen bezigheid", aldus Staatsbosbeheer. ,,Het ziet er pittig uit, maar je kunt in zo'n geval het dier het beste met rust laten."



Volgens de dierenarts is de merrie door het donker, het filmen en de mensen gedesoriënteerd geraakt en daardoor in het water terecht gekomen. De bevalling was intussen begonnen, maar het paard verdronk voor het veulen was geboren. De woordvoerster spreekt van 'een noodlottig ongeval'.