Dreigbrief voor omstreden kerk: ‘Tijdens zondagsdienst ontploft er een explosief’

Voor moord veroordeel­de Amsterdam­se crimineel Youssef Ben Hamou (26) opgepakt in België

13:35 Na een vlucht van ruim een jaar is de Amsterdamse crimineel Youssef Ben Hamou (26) donderdagavond gearresteerd in België. Hij kreeg 14 jaar cel voor de ‘ripdeal’ (drugsdiefstal) waarbij Utrechter Ray Tensaini (35) op 21 december 2019 werd doodgeschoten in Almere-Stad.