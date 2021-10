‘Dreigbrief’ voor zestigplussers die te weinig bewegen: wie geen gehoor geeft, krijgt bezoek

Woede over dood pony door vuurwerk: ‘Ik krijg dat beeld van die afgerukte poot niet uit mijn hoofd’

11:06 De familie Damhuis is ‘woedend en verdrietig’. Vrijdagavond vond Gerard Damhuis een pony met afgerukte poot in het weiland bij zijn boerderij in het Twentse Tilligte. Het paardje was in paniek geraakt nadat er een stukje verderop bij een café door bezoekers van een bruiloft vuurwerk was afgestoken.