‘Dreigend’ watertekort door droogte: wie krijgt er nog water als het écht dringen wordt?

met video Robino (33) bracht doodgesto­ken baby’tje naar ziekenhuis: ‘Ik ben geen held. Ze heeft het niet gered’

Rotterdammer Robino (33 jaar) scheurt zondagmiddag door rood en negeert alle verkeersregels. Hij wil het baby’tje Emily zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen. Pas daar ziet hij de afschuwelijke verwondingen. Het meisje van nog geen zes maanden is doodgestoken. De vader, een militair, zit vast. ,,Dit is een nachtmerrie die realiteit is geworden.’’

18 juli