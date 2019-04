Drenkeling levenloos uit water gehaald

Rutte: ‘Niet doorslaan met klimaat, wel leuk blijven leven’

9:20 Premier Mark Rutte vindt dat we niet moeten doorslaan met het nemen van klimaatmaatregelen. ,,We moeten nog wel een leuk leven blijven leiden,’’ zei hij vanochtend in de Ochtendshow To Go. Daarin reageerde hij op vragen van kijkers. ,,We moeten nog gewoon kunnen barbecueën.’’