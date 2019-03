Drenthe opent ‘ambassade voor toerisme’ in China

OM: Gökmen Tanis verdacht van meervoudi­ge moord of doodslag met terreuroog­merk

11:36 Het Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige Gökmen Tanis van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. De hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht moet morgen voor de rechter-commissaris verschijnen.