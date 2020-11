Drentse politie onderzoekt incidenten met mogelijke pedojagers

In veel gevallen vond voorafgaand aan een dergelijk incident online contact plaats tussen een volwassen man en een (minderjarig) persoon waarmee een ontmoeting werd afgesproken. Op de afgesproken locatie troffen de mannen echter niet de persoon met wie ze afgesproken hadden, maar "een of meerdere personen met heel andere bedoelingen", aldus de politie. De mannen werden volgens de politie opgewacht en belaagd.

Een van de incidenten in de gemeente Emmen betrof een mishandeling waarbij meerdere personen een man belaagden. Daarbij werd ook een autoruit vernield. De man gaf aan dat hij online met een vrouw had afgesproken.

In de gemeente Assen vond ook een incident plaats waarbij de auto van een man werd vernield. Er werd een deuk in zijn auto getrapt. Nadat hij online met een jongen had afgesproken elkaar te ontmoeten wachtte de man in zijn auto op een locatie in de gemeente Assen. Op een gegeven moment kwamen er twee mannen naar hem toe gelopen. De man vertrouwde het niet, reed weg en vervolgens werd er een deuk in zijn auto getrapt.