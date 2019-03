Drie doden door aanrijding bij Limburg

30 jerrycans met drugsafval van xtc-lab gevonden in Oud-Vossemeer

11:19 Aan een zandpad langs de Vrijberghsedijk in het Zeeuwse Oud-Vossemeer zijn vanochtend 30 jerrycans gevonden in een sloot. In de jerrycans zit chemisch afval dat afkomstig is van de productie van MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.