Drie doden en één miskraam door listeriabesmetting vleeswaren

Drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Twintig mensen raakten de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via de vleeswaren.

Jumbo riep gisteravond meer dan 130 verschillende soorten vleeswaren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met de listeriabacterie. De besmette vleeswaren liggen ook in de schappen bij de Aldi, Bidfood, Sligro en Versunie.

Het gaat om voorverpakte gesneden vleeswaren die komen uit de fabriek van Offerman in Aalsmeer, en van daaruit over supermarkten in het hele land zijn verspreid. Ook Aldi heeft inmiddels een aantal producten teruggeroepen. Hier gaat het echter maar of vier soorten vleeswaren. ,,Vleeswaren die nog in de schappen liggen, zijn veilig om te consumeren", aldus Aldi in een verklaring.

Eerder problemen

Het productieproces in de fabriek ligt tijdelijk stil. Andere fabrieken van Offerman nemen de productie over. Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ging het al eerder mis bij Offerman. De huidige zaak zou aan het licht gekomen zijn na meldingen over ziektegevallen door de GGD en het RIVM, meldt NOS.



De afgelopen maanden zijn er, aldus een woordvoerder, extra inspecties uitgevoerd bij het vleeswarenbedrijf. ,,We hadden al de indruk dat de zaken daar niet goed op orde waren’’, klinkt het. Offerman zou zijn opgedragen om aanvullende hygiënemaatregelen te treffen. ,,Maar dat heeft niet genoeg geholpen’’.

Meer dan 130 producten

De leverancier informeerde de supermarkten en groothandels gisteren dat de bacterie mogelijk in het vlees terecht is gekomen. Die nemen het zekere voor het onzekere en roepen daarom veel producten terug. Of de terugroepactie voor lege schappen zorgt is niet bekendgemaakt. Jumbo zegt te hopen dat het volledige assortiment snel weer beschikbaar is.

De lijst bevat veel voorverpakt vlees als kipfilet, achterham, grillworst en spek. De meeste producten hebben een houdbaarheidsdatum tot halverwege of eind oktober. De complete lijst met producten is hier te vinden.

Voedselinfectie

De listeriabacterie kan voedselinfectie veroorzaken. De kans op besmetting is volgens het Voedingscentrum klein, maar de gevolgen kunnen vooral voor risicogroepen als baby’s, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem ernstig zijn.

Wie de bacterie in zijn lichaam krijgt, kan bloedvergiftiging krijgen, hersenvliesontsteking en infecties aan de huid en ogen. Zwangere vrouwen hebben kans op een miskraam. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 70 tot 100 gevallen van listeriabesmetting bekend, weet het Voedingscentrum.

Huisarts