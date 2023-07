Drie doden na botsing in Noord-Holland: ‘BMW zonk steeds dieper, een slachtoffer kon ik er nog uit trekken’

UPDATEBij een botsing tussen twee auto’s in het Noord-Hollandse Markenbinnen zijn afgelopen nacht volgens de politie drie doden gevallen. De slachtoffers zaten in een zwarte BMW die in de naast de weg gelegen vaart terechtkwam. ,,Ik ben meteen het water in gedoken’’, zegt een dorpsbewoner die anoniem wil blijven tegen deze nieuwssite.

Hij was een van de velen die zich na het horen van de ‘enorme klap’ op de N246, iets voor middernacht, naar de plek van het drama begaf bij de ingang van het dorp. De omwonende zag overal glas, daarna een bumper en vervolgens een zwaargewonde man in de berm. Dorpsgenoten hadden zich al over hem ontfermd en riepen dat medische hulp onderweg was.

,,Toen zag ik in de vaart de kofferbak van een zwarte BMW die nog net boven het water uitstak. Eromheen zwommen vier dorpsbewoners die aan het zoeken waren naar slachtoffers’’, zegt de twintiger terugblikkend. Hij wilde hen niet in de weg lopen en besloot daarom op de kant te blijven staan, maar kwam even later toch in actie.

‘Voelde onderwater een hand’

,,Een van de mannen bij de auto riep dat hij onderwater een hand had gevoeld. Ik dook meteen de vaart in en zwom naar de plek waar hij zich bevond. Door de kapotte zijruit bij de achterbank voelde ik de hand ook. Terwijl ik me met een hand vasthield aan het portier, volgde ik met mijn andere hand de arm van de inzittende naar diens borst en stelde vast dat hij de veiligheidsgordel om had. Door die te volgen kon ik de knop vinden, waarna ik hem uit de steeds dieper zinkende auto wist te trekken’’, herinnert de dorpeling zich.

Daarna zwom hij met het slachtoffer naar de wal, waar dorpsgenoten hielpen om het lichaam op de kant te trekken. Hulpverleners begonnen het slachtoffer meteen te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het verbaasde de twintiger niet. ,,Ik had al zo’n vermoeden dat hij het niet zou overleven. De man was helemaal slap en buiten bewustzijn.’’

Desondanks is de Noord-Hollander, die veel in de vaart zwemt, blij dat hij de 21-jarige uit het voertuig wist te krijgen. ,,Ik handelde puur instinctief in de hoop dat het goed zou komen’’, vervolgt hij. Van slapen kwam daarna niks. ,,Ik zat vol adrenaline.’’

De auto met de drie slachtoffers schampte op de provinciale weg een tegenligger, schoot daarna nog honderden meters door, sloeg meerdere malen over de kop en belandde uiteindelijk in de vaart. De man in de berm, een 21-jarige Amersfoorter, bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het stoffelijk overschot van het derde slachtoffer werd pas maandagmorgen in de vaart gevonden. Zijn leeftijd en woonplaats zijn nog niet bekendgemaakt. De inzittenden van de andere wagen bleven ongedeerd. ,,Het was een auto met een Duits kenteken waarin een vader, moeder en hun 3-jarige kind zaten’’, weet de twintiger.

Bruiloftsfeest

Het drama heeft een grote impact op de iets meer dan driehonderd inwoners van Markenbinnen. Er wordt druk gespeculeerd over de oorzaak van het drama en wat de slachtoffers zondagavond laat te zoeken hadden in het gebied. Enkele dorpsbewoners verklaarden dat ze vlak voor het ongeval een auto ‘heel hard’ voorbij hadden horen rijden.

De inzittenden van de zwarte BMW zouden een bruiloftsfeest in Wormerveer hebben bezocht, zo’n 6 kilometer zuidelijker. De eigenaar van de trouwlocatie bevestigt dat er zondagavond een feest was, maar weet niet of de drie mannen tot de gasten behoorden. ,,Er waren zo’n honderd mensen’’, zegt hij. De politie belde hem omstreeks 01.30 uur met de mededeling dat de inzittenden waarschijnlijk op het feest waren geweest. ,,Ze wilden weten of er nog mensen in de zaal waren omdat ze naar een derde inzittende zochten die wellicht was teruggekomen’’, zegt de exploitant.

Hij kon de politie niet helpen. ,,Het feest was omstreeks 23.45 uur afgelopen en wij waren al dicht.’’ De uitbater kreeg vanmorgen via de media pas door waarvoor de politie hem had wakker gebeld. ,,Heel heftig’’, vervolgt hij. Vanwege de speculaties benaderde de zaakvoerder het bruidspaar over het drama. ,,De bruid vertelde me dat haar kersverse echtgenoot en zij niks hadden meegekregen en dat ze een leuk trouwfeest hadden gehad.’’

