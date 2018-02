Drie jaar cel voor doodrijden 60-jarige wielrenner

De 48-jarige A. E. uit het Zeeuwse Terneuzen, die in Hulst een 60-jarige wielrenner doodreed, is veroordeeld tot 36 maanden cel. Ook krijgt de man tien jaar rijontzegging.

Tegen de man was twee weken geleden vijf jaar gevangenisstraf geëist. Hij werd veroordeeld wegens een hoge mate van onvoorzichtigheid tijdens het deelnemen aan het verkeer. Voor een veroordeling wegens doodslag was te weinig bewijs.

E. reed op 17 juli vorig jaar rond 19.00 uur 's avonds de 60-jarige de Rob Lammerts uit Heikant aan nadat hij met zijn auto was geslipt. Hij had gedronken en verkeerde onder invloed van medicatie, zoals methadon en diazepam. Volgens de officier van justitie reed de man harder dan de toegestane 30 km per uur.

Op de dijk was pas grind gestrooid. E. kwam met zijn wielen in de rechterberm, probeerde te corrigeren en raakte vervolgens in een slip. Volgens E. was de wagen niet te corrigeren en zag hij in een flits het fietsende slachtoffer. De wagen belandde in de sloot en de wagen kwam tegen het talud tot stilstand.

Paniek