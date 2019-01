Drie jaar cel voor vader die jarenlang dochters misbruikte

De rechter liet meewegen dat de man in een later stadium alsnog openheid van zaken gaf. W. stapte zelf naar de hulpverlening en toonde inzicht in wat hij zijn kinderen had aangedaan. Hij heeft de hulpverlening alleen niet afgemaakt omdat hij naar eigen zeggen de vervoerskosten niet meer kon betalen.

Een van de dochters - de oudste - vertelde in 2014 op tienjarige leeftijd voor het eerst over het misbruik tegen haar moeder. Het meisje had die dag op school seksuele voorlichting gehad en besefte dat het niet normaal was wat er bij haar gebeurde. De moeder deed na het verhaal aangifte bij de politie maar die kon toentertijd niks tegen de vader beginnen omdat er geen bewijs was. De dochter zelf was te overstuur om nog over de voorvallen te praten.

De vader vergreep zich aan zijn eigen kinderen op zijn zogeheten ‘papadag’ en later, toen hij van de moeder gescheiden was, tijdens de weekenden dat de meisjes bij hem verbleven.

Briefje

Na de verklaring van de oudste dochter kwam het misbruik weer aan bod tijdens daaropvolgende gezinshulpverlening. Een van de dochters schreef toen op een briefje wat haar vader bij haar had gedaan. Dat briefje leidde tot zo veel commotie binnen de familie dat de vader in 2017 uiteindelijk zelf naar de politie is gestapt, waar hij het misbruik toegaf. Justitie kon de zaak, die al geseponeerd was, toen toch doorzetten.