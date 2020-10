Drie medeverdachten moord Bas van Wijk niet langer verdacht

LIVE | Belgische virologen willen korte strenge lockdown, bakker is klaar met de crisis: Fuck corona!

11:10 Basisscholieren hebben veel minder zin in hun thuiswerk dan ouders denken, blijkt uit een onderzoek onder 8- tot 12-jarigen. Acht op de tien opvoeders zitten ernaast als het op de leerlust van hun kroost aankomt. In Utrecht trekt studentenhuisvester SSH op voorhand de stekker uit studentenfeestjes. Om overlast te voorkomen, zijn huisfeesten er nu taboe. Boa's vrezen agressie bij de handhaving van de coronamaatregels en vragen versneld om een wapenstok. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.